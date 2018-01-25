Mezunların diploma sevinci

YDÜ Eğitim Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2017 – 2018 Bahar Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.Ardından, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Piyano Öğretim Görevlisi İlayda Melikova ve Şan Öğretim Görevlisi Sofrano Vasfiye Çakıstaş’ın müzik ziyafeti ile devam etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu şöyle dedi:

“YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerimizin mezun olduktan sonra görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için canla başla, özverili bir şekilde çalışmakta ve özellikle yeni bilgileri öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Özellikle öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişebilmesi için onların uygulama olanaklarını yaratmaya çalışıyoruz. Bu noktada üniversitemizin bünyesinde bulunan Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi eğitim kurumunda öğrencilerimiz ayrıcalıklı olarak uygulama şanslarını yakalayabilmektedirler. Bu da özellikle uygulamaya özen gösterdiğimizin göstergesidir.”

“Bugün çok farklı bir mezuniyet töreni yaşamaktayız. 17 lisan, 20 doktora, 18 de yüksek lisans mezunumuz mezun oluyor. Bunu farklı kılan bildiğiniz gibi diğer üniversiteler özellikle 21. yy’da lisansüstü eğitime büyük önem vermektedirler. Bizler tabi ki YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile birlikte bu başarıyı yakalamış bulunmaktayız” diye konuşan Prof. Dr. Uzunboylu, “Bunun yanında YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri 2017 yılında 281 makale üretmiş ve yayınlamışlardır. Bu eğitim fakülteleri için çok büyük bir başarıdır. Öğretim üyesi başına biz 5 makale verdik. Bu da bizim YDÜ olarak farklılığımızdır.” dedi.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora ve yüksek lisans öğrencileri adına bir konuşma gerçekleştiren eğitim programları ve öğretimi Doktora Mezunu Dr. Selma Korkmaz ise “Yakın Doğu sadece eğitim yuvası değil aynı zamanda sağlık, bilgi ve aile yuvası. KKTC’nin en büyük, hastanesi sayesinde sağlıkla ilgili yaşadığımız tüm sorunları ortadan kaldıran, KKTC’nin en büyük kütüphanesi sayesinde de araştırdığımız her konuya kolaylıkla ulaşmamıza yardımcı olan ve kendi mezunlarına iş imkanı sağlayan bir yuvadır” dedi.

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu da; “Lisansüstü mezun sayısı, lisansın iki katı. Ben buna çok sevindim. Bu okulda ilk yüksek lisans öğrencisinin öğretmeni benim ve bugün bu üniversitede bu kadar yüksek lisans ve doktora mezunu görmek ve bu kadar yayın yapıldığını duymak sevinç kaynağıdır. Siz bugün hayatınızın bir sayfasını kapatıyorsunuz. Sizin bu dört yıl boyunca aldığınız eğitim size yeni bir hayatın başlangıcını sunmuştur. Sizler Kıbrıs’ta geçirdiğiniz dört yılı hiç bir zaman unutmayacaksınız. Ben bugün gittiğim her mezuniyet töreninde kendi mezuniyetimi hatırlarım.”