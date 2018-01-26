Türkiye’nin önde gelen online turizm haber sitelerinden Tourism Today’de yazmaya başlayan UKÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, lokomotif sektör olan turizm konusunda bilinçlendirme sağlanması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Orhan Uludağ, turizmin Kıbrıs için lokomotif sektör olma özelliği taşıdığını ancak bu sektörde yeterli bir ilerleme kaydedilemediğini belirtti. Türkiye ve dünya turizmine dair her konunun yer aldığı, Türkiye’nin önde gelen online turizm haber sitelerinden Tourism Today’de yazmaya başlayan Doç. Dr. Orhan Uludağ, lokomotif sektör olan turizm konusunda bilinçlendirme sağlanmalı açıklamasında bulundu.

Tourism Today haber sitesinde, “2017 KKTC Turizm Sezonuna Bakış” başlıklı ilk yazısında, turizm sektöründe istenilen gelişmelerin sağlanamama nedenlerini açıklayan Uludağ, bu nedenlerin en başında turizm bilincinin tüm paydaşlar tarafından aynı seviyede algılanamadığını kaydetti.

Uludağ, eğitim aracılığı ile turizm konusunda bilinçlendirme sağlanabileceğini de vurgulayarak, buradaki sorumluluğun ilk etapta yetkililere düştüğünü de dile getirdi. Siyasetin değişken ve dinamik olduğu bir coğrafyada yer aldığımıza da işaret eden Orhan Uludağ, “iyileştirme sürecine ivedi olarak geçilmesi gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Uludağ, adanın özelinde özendirme programlar bulunduğunu ve bu teşviğin sadece özel ilgi turizmine değil, tüm turizm dallarına da yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi. Çözüm önerisi olarak Türkiye ve Larnaka üzerinden uygun teşvik programları yapılabileceğine de dikkat çeken Uludağ, “Larnaka’yı ileriki yıllarda aktif ve etkili bir aktarım destinasyonu olarak kullanabilirsek, ülke turizmine daha iyi derecede katkı sağlayacağımızı düşünmekteyim” şeklinde konuştu.

Ada genelinde turizm portföyünün ve hedef turist profilinin net bir şekilde yapılamadığını vurgulayan Uludağ, aksiyon planlarında önemli bir unsur olarak atfedilen bu hedef portföyün ve profilin bir an önce işlevsellik algoritmasının yaratılması ve uygulanması gerektiğini de kaydetti.