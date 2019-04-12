‘’Liderler değişse de sözler değişmiyor’’

Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KİÜ-KIBAM) tarafından planlanan ve belli periyotlarla devam edecek olan Kıbrıs Şöyleşileri’nin birincisi ‘’Kıbrıs Sorunu ve Güncel Gelişmeler’’ başlığıyla 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan'in konuk olduğu söyleşi, T.C. ve KKTC’nin kuruluş sürecinde hayatlarını kaybeden şehitlerin manevi huzurunda yapılan saygı duruşu ve sonrasında coşkuyla söylenen İstiklal Marşı ile başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. A. Bülend Göksel, KİÜ-KIBAM faaliyetleri ve Kıbrıs Söyleşileri etkinliği ile ilgili bir konuşma yaptı.

Daha sonra söz alan KİÜ-KIBAM Md. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balyemez, Kıbrıs Araştırma Merkezi’nin kuruluş amaçları ve bu doğrultuda bugüne kadar icra edilen faaliyetlerden bahsettikten sonra Kıbrıs sorununun kronolojik gelişimiyle ilgili özet bir bilgilendirme yaptı.

KARAHASAN

Kıbrıs Söyleşileri etkinliğinin konuğu Demirören Haber Ajansı Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren artan girişimler ile Kıbrıs adası çevresindeki hidrokarbon arama faaliyetleri hakkında güncel gelişmelerden bahsetti. Annan Planı sürecinde, Kıbrıslı Türklerin Türkler karşısında çok iyi çalıştığını, KKTC’yi yöneten liderlerin veya yöneticilerin kim olursa olsun bu süreci iyi yönetemediklerini ifade etti. Bir gazeteci olarak, 2003 ve 2004 yıllarında ülkede çok ciddi değişimler olduğuna ve bu değişimler yaşanırken birçok insanı kırarak bu süreçlere gelindiğine vurgu yaptı. Taraf olmadığını, doğru ne ise her zaman onu yaptığını belirten Karahasan adanın iki tarafında da görüşmediği ve röportaj yapmadığı kimse kalmadığını belirtti.

Kıbrıs Söyleşileri etkinliğinin son bölümünde ise konuk Sefa Karahasan, katılımcılar tarafından kendisine sorulan soruları cevapladı. Etkinlik Sefa Karahasan’a verilen Teşekkür Belgesiyle Sona Erdi. Kıbrıs İlim Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (KİÜ-KIBAM) tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bu tür güncel sorunlar ele alınmaya ve katılımcılar bilgilendirilmeye devam edecektir.