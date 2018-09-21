LAÜ “Yılın Eğitim Markası” ödülüne layık görüldü

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs yükseköğretiminde değişim ve gelişim süreçlerini hızla sürdüren ve Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarılarından dolayı Saygın Medya tarafından Türkiye'nin en iyilerinin ödüllendirildiği gecede “Yılın Eğitim Markası” ödülüne LAÜ layık görüldü

Lefke Avrupa Üniversitesi Datça ilçesinde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'Altın Badem Ödülleri' töreninde “Yılın Eğitim Markası” ödülüne layık görüldü. Datça Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törende ödül almaya hak kazanan kişi ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi.

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs yükseköğretiminde değişim ve gelişim süreçlerini hızla sürdüren ve Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin başarılarından dolayı Saygın Medya tarafından Türkiye'nin en iyilerinin ödüllendirildiği gecede “Yılın Eğitim Markası” ödülüne LAÜ layık görüldü.

Saygın Medya organizasyonunda düzenlenen ve birçok ünlü ismin katılım gösterdiği 2. Datça Altın Badem Ödülleri Töreni’ne, LAÜ’yü temsilen LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen ve Basın, Halkla İlişkiler Müdürü İsmet Yücefer katıldı.

Rektör Danışmanı Egemen, böylesi güzel ve anlamlı bir organizasyonda üniversiteye yer veren Saygın Medya Direktörü Saygın Kurt’a teşekkür ederek, “Yılın Eğitim Markası” altın badem ödülüne layık görülmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını dile getirdi.Egemen, yoğun katılım ile gerçekleşen törende LAÜ’nün temsiliyetinin ünivesite tanıtımı açısından önemli olduğu kadar, KKTC’de bir devlet vakıf üniversitesi olan LAÜ’nün yükseköğretim sektöründe olumlu imajının da takdir görmesinin kendileri için çok değerli ve anlamlı olduğunu ifade etti.