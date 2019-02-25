LAÜ Oryantasyon Haftası kapsamında Lefke Gezisi düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde üniversiteye yeni kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin oryantasyon programı, düzenlenen birçok renkli aktiviteler ile devam ediyor.

Akademik Yılı Bahar Dönemi oryantasyon haftası kapsamında, yabancı uyruklu öğrencilere Lefke’nin tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı

“2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Oryantasyon Programı” kapsamında LAÜ’ye farklı ülkelerden yeni gelen öğrencilerin üniversiteye ve KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, keyifli vakit geçirmelerini sağlamak ve özellikle yaşadıkları bölgenin güzeliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmak amacı ile düzenlenengezilerin ilki Lefke ve çevresi ile başladı.

Öğrenciler rehber eşliğindeLefke ve çevresini tanıma fırsatı yakaladı

Rehber eşliğinde gerçekleşen Lefke ve çevresi gezi programında; SoliHarabeleri, Gemikonoğı Göleti ve Cengiz Topel Anıtı’nı ziyaret ederek keyifli zaman geçiren LAÜ öğrencileri Lefke’nin tarihi, doğal ve kültürel mekânları hakkında detaylı bilgiler aldılar.