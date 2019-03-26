LAÜ öğrencilerinden ‘Kalkanlı Yaşam Evi’ne anlamlı ziyaret

KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kalkanlı’da yeni hizmete giren ‘Kalkanlı Yaşam Evi’ne bir ziyaret gerçekleştiren LAÜ’lü öğrenciler merkezde kalan yaşlılarla keyifli sohbetler ederek, sıcak bir ortamın oluşmasını sağladı

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Kalkanlı’da yeni hizmete giren ‘Kalkanlı Yaşam Evi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sevgiyle karşılanan LAÜ’lü öğrenciler merkezde kalan yaşlılarla keyifli sohbetler ederek, sıcak bir ortamın oluşmasını sağladı. Öğrenciler, ayrıca merkezde verilen hizmetlere ilişkin bilgiler de aldılar.

Öğrencilerin eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve mesleki değerlerin uygulama alanıyla bütünleştirmelerine olanak sağlandı

Ziyaret ile ilgili bilgi veren Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Sosyal Hizmet Bölümü alan uygulamaları ve stajları kapsamında gerçekleşen bu ziyaretin özellikle 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda yapmayı istediklerini belirtti. Hablemitoğlu, böylece öğrencilerin yaşlılara hizmet sunulan bir merkezi ziyaret ederek, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve mesleki değerlerin uygulama alanıyla bütünleştirmelerine olanak sağlandığını da sözlerine ekledi.