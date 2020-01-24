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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Yaşama Dair” adlı fotoğraf sergisi düzenled

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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi “Yaşama Dair” adlı fotoğraf sergisi düzenled

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından “Yaşama Dair” temalı karma fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yaşama Dair fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü

İletişim Bilimleri Fakültesi’nde sergilenen fotoğraflar, Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinin bir dönem boyunca çektikleri fotoğraflar arasından seçildi. Toplam 90 adet fotoğrafın sergilendiği Yaşama Dair fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Matara: Umarım öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında da fotoğraf çekmeyi hep yaşar ve yaşatırlar

Sergiyi düzenleyen Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birsel Matara gerek çektikleri fotoğraflarla katılım gösteren öğrencilerin gerekse sergiyi gezen fotoğraf severlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Matara, “Fotoğrafın hayatımızdaki yerini ve önemini idrak eden gençlerle böyle bir etkinlik çerçevesinde buluşmak mutluluk verici. Umuyorum, üniversite yıllarında fotoğraf çekme keyfine ulaşmış öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında da fotoğrafın yaşamımızın vazgeçilmez parçası, yaşanılan anı ilerilere taşımanın en önemli aracı olduğu gerçeğini hiç unutmaz, fotoğraf ve fotoğraf çekmeyi hep yaşar ve yaşatırlar” dedi.

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