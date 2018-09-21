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KKTC'ye Avrupa'dan öğrenci gelecek

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KKTC'ye Avrupa'dan öğrenci gelecek
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Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Talip Emiroğlu, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Almanya'da iş ziyareti yaptı. Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Yunus Torpil ve Mustafa Çaltılı ile birlikte Köln'e giden Emiroğlu, gündemlerinin "Ada Kent Üniversitesi'nin Avrupa'daki gençlere ciddi bir yükseköğretim alternatifi sunması olduğunu" söyledi. Heyet, ziyaretlerine Türkiye'nin Başkonsolosu Ceyhun Erciyes ziyaretle başladı. Burada eğitim alanında yapılabilecek adımlar ele alındı. DİTİB Center ve Milli Görüş Genel Başkanı Kemal Ergün'ü de ziyaret eden heyet, son olarak Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

ÖNEMLİ ADIMLAR

Heyet, Türkiye Maarif Vakfı'nın Almanya'daki eğitim yatırımlarını inceledi. Görüşmelerde, Avrupa'dan Kuzey Kıbrıs'a daha çok öğrenci getirilmesi amaçlanıyor. Almanya'ya gidişleriyle ilgili kısa bir açıklama yapan Emiroğlu da, "Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Amacımız cennet KKTC'mizin eğitim adası olmasına katkı sağlamak" dedi. Emiroğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetlerinin Avrupa'dan öğrenci gelmesini teşvik etmesi gerektiğini" belirtti. Emiroğlu, "Avrupa'dan gelecek öğrenciler, diğer dünya ülkelerine göre akademik ve ekonomik olarak daha iyi. Eğitim kalitesinin artırılmasına katkısı yüksek olur" dedi.

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