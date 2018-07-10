"İnsansız Otobüs" çalışmaları Başbakan Tufan Erhürman'a anlatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarında yürütülen "İnsansız Otobüs" çalışmaları Başbakan Tufan Erhürman ile paylaşıldı

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robotlararası Dünya Futbol Kupası’nda Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı (NEUIslanders) ekibi, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel başkanlığında, Başbakan Tufan Erhürman'ı makamında ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre ziyarette, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ile Robot Futbol Takımı ekibi Başbakan Tufan Erhürrman'a, Yakın Doğu Üniversitesi 3D Laboratuarında mekanik ve elektronik tasarımları yapılan ve yapay zeka kodlamaları % 100 Yakın Doğu Üniversitesi tarafından geliştirilen Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğuna giden yolunu anlattı. Ayrıca, Yakın Doğu Üniversitesi’nin insansız otobüs çalışmaları, düşünce gücü ile hareket eden tekerlekli sandalye olmak üzere İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nde geliştirilen teknolojik ürünlerle ilgili bilgiler aktarıldı.

Başbakan Tufan Erhürman; “Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'nin Ulaştığı Seviyeyi Uluslararası Alanda Gösteren Başarılarından Dolayı Yürekten Kutluyorum…"

Başbakan Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik laboratuvarına kısa bir süre önce ziyarette bulunduğunu ve son derece etkileyici çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakaladığını belirterek ulaşılan başarıları kutladı.

Başbakan Erhürman: “Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezini, bilim ve teknoloji alanında ulaştığı seviyeyi uluslararası alanda gösteren başarılarından dolayı yürekten kutluyorum" dedi.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “İnsansız Otobüs Çalışmaları Hızla İlerliyor…İlk Turumuzu Şubat Ayında Atmayı Planlıyoruz…”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ziyarette yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen Robotik Futbol Takımının Kanada’da düzenlenen Robocup 2018 Robotlararası Futbol Dünya Kupasında şampiyonluğa ulaşmasından gurur duyduklarını belirtti.

Robot Futbol Takımının dünya şampiyonluğunun, Yakın Doğu Üniversitesinin üçüncü nesil üniversiteler arasında yer alma vizyonunun hayata geçirilmesi konusunda en güzel örneklerinden birisi olduğunu dile getiren Doç. Dr. Günsel, sıradaki hedeflerinin Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi ile Robotik Laboratuvarı ortak çalışmalarıyla sürdürülen insansız otobüs kullanımını hayata geçirmek olduğunu söyledi.

İnsansız otobüs çalışmalarıyla ile ilgili gelinen aşama hakkında Başbakan Erhürman’a bilgiler aktaran Doç. Dr. Günsel, insansız otobüsle 2019 yılı Şubat ayında ilk turlarını atmayı planladıklarını açıkladı. Her türlü hava ve yol şartlarında çalışabilecek insansız otobüsün öncelikle kampus içerisinde ring servisi olarak çalışarak, öğrencilerin kampus içerisindeki ulaşımını sağlayacağını anlatan Doç. Dr. Günsel, bu deneme uygulamalarından sonra üniversitenin Lefkoşa şehir içindeki otobüslerini de insansız otobüs servisine dönüştürmek istediklerini belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman’a, ülkemizde elektronik seçim sistemine geçmek için de gerekli çalışmaları başlatmaya hazır olduklarını dile getiren Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel sözlerinin sonunda, dünya şampiyonluğuna ulaşmalarının teknoloji alanında dünya devleriyle rekabet edebileceklerini ve Kıbrıs Türkü’nün imkan sağlandığında neler başarabileceğini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Futbolcu Robotlar ve Yapay Zekaları Yakın Doğu Üniversitesi Araştırma Laboratuarlarında Geliştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç’da, Robot Futbol Takımı hakkında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a teknik açıklamalarda bulunarak, 8 robottan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı NEUIslanders’ın tüm mekanik ve elektronik tasarımları ile yapay zeka kodlamalarının % 100 Yakın Doğu Üniversitesi’nin kendi üretimi olup, araştırma laboratuarlarında ekip arkadaşları tarafında tasarlanarak üretildiğini belirtti. Aytaç, her biri özel bir teknolojiyle el yapımı olarak üretilen futbolcu robotların, üç boyutlu bir koordinasyon ve iletişim sistemiyle yönetildiklerini, elektrik elektronik mühendisleri ile Bilgisayar mühendislerinin ortak çalışmasıyla bu yıl, takımı yöneten yapay zekanın sıfırdan yazılarak daha ofansif bir robotik futbol takımı ürettiklerini vurguladı.