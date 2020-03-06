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Girne Üniversitesi 2020 Burs Sıralama Sınavı 16 Mayıs’ta

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Girne Üniversitesi 2020 Burs Sıralama Sınavı 16 Mayıs’ta

Girne Üniversitesi 2020-2021 öğretim yılı “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı” 16 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da, Girne Üniversitesi kampüsünde tek oturum halinde gerçekleştirilecek.  

KKTC vatandaşları ile lise eğitimini 4 yıl boyunca kesintisiz olarak KKTC’de bulunan herhangi bir orta öğretim kurumunda tamamlamış olan TC vatandaşları “Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı”na başvuru yapabilecek.   

Açıklamada toplam 420 burs kontenjanı için yapılacak sınava katılacak adayların başvurularını http://kktcsinav.kyrenia.edu.tr/ adresinden online olarak veya elden yapabileceği belirtildi. Elden başvurular için okul tanıtım günlerinde dağıtılacak veya rehber öğretmenlere verilecek formların doldurulması gerektiği vurgulandı. 

Sınava kayıt için elden başvuruların en geç 11 Mayıs 2020’de, online başvuruların ise 15 Mayıs 2020’de tamamlanmış olması gerekiyor.  

16 Mayıs Cumartesi düzenlenecek sınav için Güzelyurt Terminali ve Mağusa Terminali’nden saat 08.30’da, Lefkoşa Terminali ve Alsancak Belediyesi’nden 09.00’da ve Girne Barış Parkı’ndan 09.30’da ücretsiz servis hizmeti verilecek.

Sınav Kaydı İçin Gerekli Belgeler

Sınava kayıt için adayın kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafın yeterli olduğu açıklandı.  

Aralarında Denizcilik Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  ve Tıp Fakültesinin de bulunduğu toplam  12 fakülteyi bünyesinde barındıran  Girne Üniversitesi %75’e varan burs imkanları sunuyor.  

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