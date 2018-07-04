banner107
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
Ülkede idam için imza kampanyası başlatıldı
13 0
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
İngiltere penaltılarla son çeyrek finalist
26 0
MTG, hızlı başladı
MTG, hızlı başladı
79 0
Yılın başarılıları taçlandırıldı
Yılın başarılıları taçlandırıldı
68 0
Görneç şahlanacak
Görneç şahlanacak
352 0
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
Unutulmaz karakterleriyle KEMAL SUNAL
93 0
Ev yapımı Milkshakeler
Ev yapımı Milkshakeler
64 0
Böyle hurda taşıma mı olur?
Böyle hurda taşıma mı olur?
83 0
banner82
banner147

GAÜ'de 14 yeni bölüm açıldı

banner27

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler, YÖK’ten onay alan ve 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim vermeye başlayacak olan 14 yeni bölümü şu şekilde sıraladı:

GAÜ'de 14 yeni bölüm açıldı
banner137

Meslek Yüksek Okulu:
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe) 
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Türkçe) 
Basın ve Yayıncılık (Türkçe) 
Aşçılık (Türkçe) 
İç Mekan Tasarımı (Türkçe) 
Çocuk Gelişimi (Türkçe) 

Sağlık Meslek Yüksek Okulu:
Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe) 
 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu:
Spor Yöneticiliği (Türkçe)

Mühendislik Fakültesi:
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Beşeri Bilimler Fakültesi:
Amerikan Kültür ve Edebiyatı 
 

Eğitim Fakültesi:
Müzik Öğretmenliği (Türkçe)
 

İletişim Fakültesi:
Medya ve İletişim (Türkçe) 
Yeni Medya (Türkçe) 

Sağlık Bilimleri Fakültesi:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) 

Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi ile (0392) 650 20 00 numaralı telefondan – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 dahili hatlardan ulaşabileceği belirtildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.