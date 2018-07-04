GAÜ'de 14 yeni bölüm açıldı

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerin Gürler, YÖK’ten onay alan ve 2018-2019 Akademik Yılı’nda eğitim vermeye başlayacak olan 14 yeni bölümü şu şekilde sıraladı:
Meslek Yüksek Okulu:
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Türkçe)
Basın ve Yayıncılık (Türkçe)
Aşçılık (Türkçe)
İç Mekan Tasarımı (Türkçe)
Çocuk Gelişimi (Türkçe)
Sağlık Meslek Yüksek Okulu:
Ağız ve Diş Sağlığı (Türkçe)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu:
Spor Yöneticiliği (Türkçe)
Mühendislik Fakültesi:
Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği
Beşeri Bilimler Fakültesi:
Amerikan Kültür ve Edebiyatı
Eğitim Fakültesi:
Müzik Öğretmenliği (Türkçe)
İletişim Fakültesi:
Medya ve İletişim (Türkçe)
Yeni Medya (Türkçe)
Sağlık Bilimleri Fakültesi:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
Öğrenci adaylarının yeni bölümler, mevcut akademik programlar ve başvuru şartları ile ilgili detaylı bilgiye www.gau.edu.tr web adresi ile (0392) 650 20 00 numaralı telefondan – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 dahili hatlardan ulaşabileceği belirtildi.