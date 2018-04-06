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Firmalar ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta yetenek avına çıkıyor

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ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun Kariyer Günleri etkinliği alanında tanınmış firmalarla geleceğini planlamak isteyen gençleri bir araya getirecek

Firmalar ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta yetenek avına çıkıyor
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Kıbrıs’ın önde gelen üniversitelerinden ODTÜ Kuzey Kıbrıs bu yıl ikincisi düzenlenen Kariyer Günleri ile sektörün önde gelen firmaları ile Kıbrıs’ta yaşayan üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bir araya getiriyor. ODTÜ Kıbrıs Kariyer ve İşletme Topluluğu’nun girişimi ile düzenlenen kariyer günü7 Nisan 2018 Cumartesi günü ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 13.00’de başlayacak. Etkinlikte Media Markt, TEB, Milsoft gibi sektörün önde gelen firmaları üniversite öğrencileri ile buluşarak staj ve iş imkânlarını anlatacak. ODTÜ Kıbrıs, adadaki tüm üniversite öğrencilerini bu önemli güne davet ediyor.

Amaç: Genç Yetenekler ile Sektör Temsilcilerini Buluşturmak

İlki geçen yıl düzenlenen etkinliği devam ettirmekten mutluluk duyan ODTÜ Kıbrıs, “Bir eğitim adası olan Kıbrıs gelecek vadeden çok sayıda öğrenciye ve yeni mezuna ev sahipliği yapıyor. Bu büyük potansiyelin Kıbrıs ve Türkiye çalışma ortamlarına akması iki taraflı bir kazanç sağlar. Biz ODTÜ Kıbrıs olarak adamızın öğrenci ve mezunlarını sektör temsilcileri ile bir araya getirecek olmaktan çok heyecanlıyız. Kariyerine iddialı bir başlangıç yapmak isteyen gençleri etkinliğimizde görmekten büyük memnuniyet duyacağız.” açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Firmalarından Büyük İlgi

Etkinliğe Kuzey Kıbrıs firmaları da büyük ilgi gösteriyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell, Telsim Vodafone, KanerDutyFree, Elexus Hotel, Creditwest, Merit, Albank ve KKTC Garanti Bankası fuarda hazır bulunacak. Fuar kapsamında Media Markt’tan Faruk Kocabaş “Perakendedeki İş Fırsatları Nelerdir, Mağazada, Satınalmada, Planlamada ve Pazarlamada Neler Yapılıyor?” başlıklı, Telsim Vodafone’dan İnci Moreket ve Bahdır Çiftçi ise “Gelecek Heyecan Verici, Hazır mısınız?” başlıklı sunum gerçekleştirecek. Milsoft’tan Merve TapkınAytuna ve Kaner’den Meliha Fikret Kaymak da katılımcılara bilgilendirici sunum yapacak.

ODTÜ Kıbrıs 2. Kariyer Günleri 7 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 13.00’de ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi fuayesinde başlayacak ve 18.30’a kadar ziyaretçilere açık olacak. Öğrenciler için staj, mezunlar için ise iş imkânlarının tanıtılacağı etkinliğe ulaşım için Güzelyurt merkezinden ODTÜ kampusuna saat başı ulaşım sağlanacak.

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