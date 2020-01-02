Final Üniversitesi’nden büyük başarı

Final Üniversiteli şefler uluslararası festivalden ödülle döndü. 17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2019’da Kuzey Kıbrıs adına yarışan şeflerin aldıkları başarılarla yüzleri güldürdü. Üniversite Düzeyi Okullar İçin 4 ödül kazanan Final Üniversiteli şefler sevinç kaynağı oldu

Final Üniversitesi, ülkeyi Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından bu yıl 17’ncisi organize edilen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde temsil etti. Final Üniversiteli şefler, katıldıkları yarışmalarda 4 ödül birden alarak ülkenin gurur kaynağı oldu. İstanbul Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen, Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan organizasyonda 4 ödül alan okullar ve üniversiteler KKTC’yi başarılı bir şekilde temsil etti. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını İstanbul’da ağırladı.

Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleri ile gerçekleşen organizasyona, bu yıl da geçmiş yıllardaki gibi yoğun ilgi yaşandı.

Türk mutfağının dünya mutfağı ile entegrasyonunda büyük adımlar atılmasını sağlayan festival, dünya lezzetlerini İstanbul’a taşıdı. Geçmişte yapılan başarılı organizasyonlarla 4 yıl önce Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “Kıtalar Arası (Continental)” unvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri, ülkemizin öğrenci ve genç şeflerine uluslararası düzeyde yarışma imkânı sağladı.

70’in üzerinde kategoride yarışıldı

70’in üzerinde kategoride yarışan Kıbrıslı Türk ve dünya şefleri, madalya alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu’nun yıllardır yaptığı bu büyük organizasyonla gastronomi turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

KKTC’de 4 okul ve üniversite katıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen bu dev organizasyona Kuzey Kıbrıs’tan da okullar ve üniversiteler katıldı. KKTC’de liseler kategorisinde Haydarpaşa Ticaret Lisesi ve Güzelyurt Meslek Lisesi katılırken üniversiteler kategorisinde ise Final Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi organizasyona katıldı.

Alınan dereceler sevindirdi

17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2019’da Kuzey Kıbrıs adına yarışan şefleri aldıkları başarılarla yüzleri güldürdü.

Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Restaurant Tatlı Tabağı kategorisinde Ülküm Damla İnan gümüş madalya, Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Balık Yarışma Tabağı kategorisinde IuriePletosu bronz madalya, Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı Makarna Yarışma Tabağı kategorisinde Çağatay Karatay gümüş madalya ve Üniversite Düzeyi Okullar İçin Öğrenci Aşçı - Ana Yemek Yarışma Tabağı kategorisinde Doğukan Gürel Merit Ödülü almaya hak kazandı.

35 ülkeden katılım

17. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2019’da Kuzey Kıbrıs’ın yanı sıra 34 ülkeden daha katılım oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kore, Hırvatistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İsveç, İtalya, Katar, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malta, Pakistan, Romanya, Rusya, Sırbistan, Şili, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan.