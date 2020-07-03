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"Dünyadaki ortalama sıcaklık değeri artan bir eğilim gösteriyor"

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Doç. Dr. Doğan, dünyada gözlemlenen ortalama sıcaklık değerinin artan bir eğilim gösterdiğine dikkat çekerek, 20. yüzyıldan bugüne kadar dünyanın en sıcak günlerini yaşadığını vurguladı

"Dünyadaki ortalama sıcaklık değeri artan bir eğilim gösteriyor"

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan, iklim değişikliklerinin etkileri konusunda konuştu.

UKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şifa Doğan, şehirleşme ve endüstriyel faaliyetlerin artmasına bağlı olarak ekosistemin dengesinin bozulduğunu belirterek, “Bu durum yeni tip hastalıkların görülmesi ve iklim değişikliği gibi etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur” ifadesini kullandı.

Dünyada iklim değişikliklerinin her geçen gün daha da belirgin olarak hissedildiğini kaydeden Doğan, “Grönland ve Antartika buzullarının erimesi, okyanus sularının ve hava sıcaklığının artması, yağış miktarlarındaki değişimler ve kuraklık en etkili değişiklikler arasında sayılabilir” dedi.

Doç. Dr. Doğan, dünyada gözlemlenen ortalama sıcaklık değerinin artan bir eğilim gösterdiğine dikkat çekerek, 20. yüzyıldan bugüne kadar dünyanın en sıcak günlerini yaşadığının da altını çizdi.

“Etkilerini yıkıcı bir biçimde yaşamaktayız”

Mevsim kaymasının iklim değişikliği konusunda gözlemlenen diğer bir bulgu olduğunu kaydeden Doğan, “Örneğin, Kuzey Yarım kürede 1959 yılından itibaren 2000’li yıllara kadar incelenen sürede, bahar mevsiminin 6 gün önce geldiği, kış mevsiminin ise 5 gün geciktiği rapor edilmiştir” dedi.

Doç. Dr. Doğan, olağandışı yüksek sıcaklıklar ve yıkıcı yağmurların gözlemlenen diğer bulgular arasında yer aldığını söyleyerek, şöyle devam etti: İklim değişimi ile ilgilenen güvenilir otoriteler yaşanılan bu değişimin insan kaynaklı hava kirleticilerinin salınımı olduğunu rapor ederek, bu gazları sera gazları olarak tanımlamıştır.  

Sera gazların varlığının güneşten gelen radyasyonun atmosfer ve dünya yüzeyinden geri yansımasını engellediğini açıklayan Doğan, bu gazların ısıyı bünyelerinde muhafaza ederek sera etkisi yarattıklarını kaydetti.

Doç. Dr. Doğan, günümüzde bu gazların salınımına neden olan etmenlerin azaltılması için çalışıldığını belirterek, “Ancak bu çalışmalar yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla içerisinde yaşadığımız çevre değişmekte ve etkilerini yıkıcı bir biçimde yaşamaktayız” ifadesini kullandı.

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