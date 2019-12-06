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Dr. Ender Saraç LAÜ’ye geliyor

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Türkiye’de doğal tıp alanında çalışmaları ile tanınan Dr. Ender Saraç LAÜ’ye geliyor. Dr. Ender Saraç LAÜ öğrencileri ile sağlıklı ve genç kalmanın sırlarını paylaşacak

Dr. Ender Saraç LAÜ’ye geliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) doğal tıp çalışmaları ile tanınan ünlü Doktor Ender Saraç’ı  konuk ediyor.

10 Aralık 2019 tarihinde saat 16:00’da LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda “Sağlıklı ve Genç Kalmanın Sırları” konulu sunumu ile Saraç, katılımcılara detaylı bilgiler aktaracak.

1989 yılından bu yana doğal tıp ve Ayurveda çalışmaları yapan uzman Doktor Ender Saraç 1994 yılında Türkiye’nin ilk doğal tıp ve estetik merkezi olan Hay Sağlık Merkezi’ni kurmuş ve genişleterek bugüne getirmiştir.

Saraç, Türkiye’de sağlıklı zayıflamanın önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine katkıda bulundu

Doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili Ayurveda kitabı ve Sağlıklı Zayıflamanın Yolları kitabının yazarı olan Saraç’ın kitapları en çok okunan kitaplar listesinde yer aldı. Türkiye’de sağlıklı zayıflamanın önemi konusunda toplumun bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan Dr. Ender Saraç’ın sağlıklı yaşam ile ilgili birçok yayını bulunuyor.  Yazılı basında sağlıklı yaşam ve zayıflama konularında yazılarına devam eden Saraç, görsel medyada ise Sağlıklı Yaşam programları yapmıştır.

Halen Kanaltürk’de yayınlanan Ender Saraç’la Sağlıklı Günler adlı programı sunan Saraç’ın, Aile Hekimliği uzmanlığı dışında Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı estetik medikal, Akupunktur ayrıca iş yeri hekimliği sertifikası ve yurtdışından 6 yıllık eğitimlerle aldığı ayurveda eğitim ve sertifikaları bulunuyor.

Çok sayıda mezuniyet sonrası kurs ve eğitimi olan Dr. Ender Saraç’ın, Feng-Shui, NLP, meditasyon ve sidhi eğitimleri Reiki Masterlığı ve çok sayıda kişisel gelişim teknikleri eğitimleri de bulunuyor.

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