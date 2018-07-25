DAÜ Turizm Fakültesi’nden yeni yüksek lisans programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, yeni bir yüksek lisans programını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yükseköğretimine kazandırdı. KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan “Turizm İşletmeciliği” başlıklı tezli program, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için başvuru kabul etmeye başladı. DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yeni yüksek lisans programlarına lisans diplomasına sahip öğrenciler 15 Eylül 2018 tarihine kadar http://grad.emu.edu.tr adresini ziyaret ederek başvuru yapabileceği bildirildi.

Endüstri İle İş Birliğinde Hazırlandı

Uygulama ve teknoloji alanlarında en güncel uluslararası ve yerel gelişmeleri takip eden ve turizm endüstrisi ile iş birliği içerisinde hazırlanan DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği (Türkçe) Tezli Yüksek Lisans Programı; öğrencilerine sektörde önde gelen birer yönetici ve akademisyen olabilme imkânı tanıyan donanımları sağlayacak. Program, öğrencilerin turizm ve otel işletmeciliği alanlarında yönetsel becerilerle en üst düzeyde donatılmış, araştırma teknik ve prensiplerine hakim, analitik düşünebilen, vizyon sahibi kişiler olarak iş ve akademik hayatlarını geliştirmelerini hedefliyor. Programda; pazarlama, yönetim, muhasebe, finans ve araştırma teknikleri gibi temel derslerin yanı sıra; turizm planlaması, hizmet yönetimi, hizmet kalitesi, turizm sektöründe güncel gelişmeler konularında seçmeli dersler de yer alıyor. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, danışmanlarıyla beraber ilgi duydukları konularda tez çalışması yaparak programı tamamlayacak.