"DAÜ, tüm dünyanın kabul etmiş olduğu evrensel bir üniversitedir"

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam 2019-2020 Akademik yılı açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada öğrenci velilerine seslenerek "Doğu Akdeniz Üniversitesi sadece KKTC’nin değil, tüm dünyanın kabul etmiş olduğu evrensel bir üniversitedir. Dünya’da en iyi 1500 arasında yerini almış bulunuyor. Üniversitemizin en önemli misyonu iyi insan yetiştirerek, profosyonel insan yetiştirerek, Dünya’ya bunları paylaşmaktır"

Doğu Akdeniz Üniversitesi 2019-2020 Akademik yılı açılışı dolayısıyla DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam açılış mesajı yayımladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam mesajında, “Üniversitemiz uluslararası sıralamalarda yerini korumuştur. Bu bizim için önemli bir motivasyondur. Yükseköğretim kurumu ile yapmış olduğumuz istişarelerde Üniversitemizin Kıbrıs Üniversiteleri arasında geçtiğimiz yıl yapılan tektiklerden akademik değerlendirmelerden fevkılade şekilde sonuçla taçlandırıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.Üniversitemiz her zaman olduğu gibi sadece ve sadece akademik kaygı ile yeni yıla hazırlanmış bulunmaktadır. Diş Hekimliği fakültemiz uluslararası ortak bir programın ürünüdür ve önemli bir sayıda öğretim üyesini bünyesine katmıştır. Öğrencilerimizin burs konusunda sıkıntıları giderilmek için tüm faaliyetleri yapmış bulunuyoruz. Geçen yıl ilk kez ücretsiz otobüsü hizmete sunduk öğrencilerimize finansal anlamda onlara katkı koyacak çalışmalardır. Ailelere şunu söylemek istiyorum; Doğu Akdeniz Üniversitesi sadece KKTC’nin değil, tüm dünyanın kabul etmiş olduğu evrensel bir üniversitedir. Dünya’da en iyi 1500 arasında yerini almış bulunuyor. Üniversitemizin en önemli misyonu iyi insan yetiştirerek, profosyonel insan yetiştirerek, Dünya’ya bunları paylaşmaktır. Bizde bu akdemik yılda bu duygularla öğrencilerimizi üniversitemizin kampüsünde görüyoruz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün itibariyle 3500 yeni öğrenci girişi vardır bazı öğrenci girişlerinde sıkıntı yaşanmaktadır. Bunun sebebi de konmuş olan vizedir. Suriyeli öğrencilere vize konmuştur bunun dışında İstanbul’da transit vizesi alınırken, artık alınmıyor gelinecek ülkeden vize alınması isteniyor. Bu çok ciddi bir sorun oluşturdu. KKTC’nin Nijerya’da, Hindistan’da Senegal’de ve Gambia’da bunun gibi ülkelerde temsilcisi yoktur bu bakımdan vize sorunu yaşanmaktadır. Türkiye Büyükelçiliği’nin de müsteşarlarının katkılarıyla çocukları sıkıntılı durumdan kurtararak üniversiteye gelmelerini sağladık bizim amacımız bizim isteğimiz devlet yetkililerine bunu söyledik Eğitim Bakanımız Nijerya’ya bir temsilcinin atanması konusunda açık ve net olarak ifade ettiler bu bakımdan 4000 sayısını geçeceğimizi umuyorum. Türk Hava Yollarından da bu konuda anlayış bekliyoruz Üniversitemize kabul almış öğrencilerimize geri dönüş bileti sorulmasının büyük bir huzursuzluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum” dedi.