DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nden teknoloji atağı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde yirmi yıldır eğitim vermekte olan Sinema ve Televizyon Bölümü, sinema ve televizyon alanında kullanılan son teknoloji yapım ekipmanları ile buluştu.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü, mezunlarını sinema ve televizyon sektörünün ihtiyaç duyduğu profesyonel beceri ve formasyona daha iyi hazırlayabilmek amacıyla 2017 yılında Bölüm ve Dekanlık kararı ile köklü bir değişikliğe gitmiş, ders müfredatını günümüz gereksinimlerine yanıt verecek hale getirmişti. İşte bu nedenle ders programında uygulamalı derslere nitelik ve nicelik açısından eskisinden daha çok yer verildi.

Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad, sinema ve televizyon alanının günümüz koşullarında teknoloji odaklı doğası nedeniyle en son teknolojiye sahip ürünlerin edinilmesini ve bunlara ilişkin profesyonel kullanıcı düzeyinde beceri kazanılmasını zorunlu kıldığını belirtti. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özad, DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü'nün bu çerçevede sahip olduğu geniş teknik ekipman birikimini yeni teknoloji seviyesine yükseltmek ve böylece öğrencilerin üretecekleri film, belgesel, TV haberi ve programları gibi farklı formatlardaki yapımlarının görsel ve işitsel kalitesini arttırmak amacıyla ilk paketi geçtiğimiz günlerde teslim alınan teknik ekipmana kavuştuklarını açıkladı. DAÜ Rektörlüğü tarafından satın alınarak Sinema ve Televizyon Bölümü'ne teslim edilen ekipman arasında 35 mm sinema filmi kalitesinde çekim yapma kapasitesine sahip dijital bir kamera ile yine 4K kalitesinde çekim yapabilen aktüel kameralar ve bunlara ait sehpa taşıma sistemleri, el, yaka ve boom mikrofonlar ve hem soğuk hem sıcak ışık setleri bulunuyor.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Ahmet Goran ise halen sahip oldukları ve yakın gelecekte ek teknik ekipmanın da envantere katılması ile öğrencilerine sundukları olanakları çok üst düzeye taşıyacaklarını belirtti. Yeni alınan ekipmanlarla ilgili kısa bir eğitim ve adaptasyon çalışması düzenleyen Goran, yeni ekipmanla tanışan öğrencilerin son derece heyecanlı olduklarını, sahip oldukları yeni olanaklar sayesinde bölümlerine ve eğitimini aldıkları alana ilişkin bağlılık ve motivasyonlarında artış gözlemlediğini sözlerine ekledi.