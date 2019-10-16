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DAÜ “QS Dünya Üniversite Sıralaması”nda 168. sırada

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DAÜ “QS Dünya Üniversite Sıralaması”nda 168. sırada
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Quacquarelli Symonds (QS) isimli kuruluşa ait, 2020 Gelişen Avrupa ve Asya (EECA) kategorisiyle ilgili “QS Dünya Üniversite Sıralaması”nda (QS World University Rankings) 168. sırada yer aldı.
DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ, geçtiğimiz yıl 181-190 bandında yer almıştı.
DAÜ’nün EECA bölgesindeki en iyi 301 üniversite arasına girmeyi başardığı da kaydedilen açıklamada, DAÜ’nün  QS’e göre bölgede eğitim kalitesi, yüksek standarttaki temel karakteristik özellikleri ve kabiliyetleri açısından, başarılı bir kariyer için doğru yeteneklerin elde edilebileceği kaliteye sahip bir üniversite olarak kayda geçtiği belirtildi.
DAÜ’nün söz konusu sıralamada bir yılda 22 sıra birden yükseldiğine dikkat çekilen açıklamada, DAÜ’nün, listeye KKTC’den girmeyi başaran tek üniversite olduğu da kaydedildi.
Listede  Güney Kıbrıs’tan iki, Türkiye’den ise 51 üniversitenin yer aldığı kaydedilen açıklamada, DAÜ’nün listedeki Türkiye üniversiteleri arasında ise 20. sırada bılunduğu ifade edildi.

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