DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden duyarlılık

DAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne iki ayrı ziyaret gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencileri, 2018 yılının son haftalarında hayvanlara karşı duyarlılıklarını sergileyen iki farklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler.

İletişim Fakültesi, Genesis IMC Ajansı’ndan Küçük Dostlara Anlamlı Ziyaret

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde, Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya danışmanlığında ve Araştırma Görevlisi Mürüde Özen koordinatörlüğünde faaliyet gösteren Genesis IMC Ajansı tarafından, Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edildi. “Sevinçlerine umut, umutlarına sevinç olun!” sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, 450 köpeğin bulunduğu Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tüm kafesler, duyarlı gençler tarafından ziyaret edilerek sevimli dostlarla yakından ilgilenildi.

Gönüllü öğrencilerden oluşan Genesis IMC Ajans Başkanı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, dördüncü sınıf öğrencisi Mustafa Gözlüklü, barınaklara yapılan ziyaretlerin oldukça önemli olduğunu belirterek, hayvanlarla ilgilenmenin ve merkez çalışanlarına destek olmanın da gerekliliğine değindi. Gözlüklü, ileriki günlerde Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyerek, böylesine anlamlı bir güne imza attıkları için tüm ajans üyesi arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

DAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğrencilerinden Anlamlı Destek

Bir diğer sosyal sorumluluk projesi ise öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman koordinatörlüğünde verilen Pazarlama İletişimi için Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında, dersin öğrencileri Saeb Ibrahim, Hulusi Osman Haklıgil, Ali Alhamrouni, Saida Kutarba ve Wajdi Fawzi Sharef tarafından gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen proje kapsamında, Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşülerek, merkezin ihtiyaçları belirlendi. Bu doğrultuda, Mağusa Gelişim Akademisi Kulübü’nün düzenlemiş olduğu, Sokak Hayvanlarına Yardım Kermesi’ne dahil olan duyarlı gençler, kermesten elde ettikleri gelir ile, merkez için gerekli olan köpek aşılarını temin ettiler. Ardından, Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edip, alınan iğneler görevlilere teslim edildi. Hayvanların barındığı ve tedavi olduğu yerleri de dolaşan öğrenciler, hayvan sevgilerini bir kez daha ortaya koydular.