DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi önemli isimleri ağırladı

7. Uluslararası Kariyer Etkinlikleri kapsamında, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi alanında uzman önemli isimleri öğrencileriyle buluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Etkinlikleri kapsamında, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi alanında uzman önemli isimleri öğrencileriyle buluşturdu.

Etkinlikler kapsamında DAÜ’ye gelen Ayrıntı Yayınları Edebiyat Editörü Ali Ömer Türkeş, ASA Amfisi’nde DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. Ali Ömer Türkeş, söz konusu etkinlikte, “Bir Yayınevinde Çeviri Romanların Yayımlanma Süreci ve Çeviri Roman Eleştirisi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yayınevlerinin edebiyat dizilerini nasıl oluşturduğuna ilişkin bilgi veren Türkeş, çeviri, redaksiyon, son okuma, dizgi ve yayına son hazırlık süreçlerinden bahsetti. Türkeş, sunumunda çevirilerde düşülen genel hatalar, yazarın üslubu ile çevirmenin üslubu, çevirmenin orijinal dile ve kendi diline hakimiyeti, yazarın kullandığı imgelerin çeviri diline nasıl aktarabileceği gibi konular üzerinde durdu. Türkeş, ilgiyle izlenen sunumunun ardından kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

Kognitif ve Davranış Terapileri Merkezi Uzman Psikologları Deniz Erkal ile Selen Üstüner ise Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Konferans Salonu’nda DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. Uzman Psikologlar Deniz Erkal ile Selen Üstüner, söz konusu etkinlikte, “Bilişsel Davranış Terapileri” başlıklı bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Deniz Erkal ile Selen Üstüner, ilgiyle takip edilen atölye çalışmasının ardından kariyerlerinde bu noktaya nasıl geldiklerini özetleyerek, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

DAÜ mezunu ve Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da Kariyer Etkinlikleri kapsamında bir konferans verdi. 1996 yılında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü ile DAÜ Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden çift anadal mezunu ve 1998 yılında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden yüksek lisans mezunu olan Feyzullah Gündoğdu, söz konusu etkinlikte, “Gelecekte Ulaşım” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 2014 yılının Temmuz ayından beri Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü görevini yürüten Gündoğdu, ilgiyle izlenen sunumunun ardından kariyerinde bu noktaya nasıl geldiğini özetleyerek, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.