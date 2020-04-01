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DAÜ Ekonomik Tedbirler Komitesi çalışmaya başladı

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DAÜ Ekonomik Tedbirler Komitesi çalışmaya başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü Covid- 19 salgını ile ilgili aldığı ekonomik tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda yapılan açıklamada Ekonomik Tedbirler Komitesinin çalışmalara başladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“DAÜ yönetimi, çalışanları ve öğrencileri ile tam bir iş birliği içerisinde Covid-19 salgını ile mücadele etmektedir. Öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için gerekli girişimler yapılmış ve çok kısa bir süre içerisinde üniversitemizin tüm akademik birimlerinde uzaktan eğitime (online) geçilmiştir. Kurduğumuz güçlü uzaktan eğitim sistemleri sayesinde eğitimimiz başarı ile devam etmektedir. 

DAÜ Covid-19 salgını dolayısıyla yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar ve bunun yanında Üniversitenin kendi mali yapısındaki sürdürülemez durumu da dikkate alarak bir dizi mali tedbir almak amacıyla çalışmalarını başlatmıştır.  

Bu bağlamda Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlük, konusunda uzman Bilim İnsanları, Sendikalar ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun de temsil edildiği bir komisyon kurmuştur. 30 Mart 2020 tarihinde kurulan DAÜ Ekonomik Tedbirler Komisyon çalışmalarına başlamıştır.  

İlgili komisyon Bakanlar Kurulu'nun yaşanan salgına yönelik geçtiğimiz hafta almış olduğu ekonomik tedbirleri de dikkate alarak kısa, orta ve uzun vadeli önlemler üzerinde çalışmalar gerçekleştirecektir. Bu çerçevede komisyonda belirlenecek tedbir ve önlemler gerekli kurullardan alınacak onay ile uygulamaya konulacaktır”.  

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