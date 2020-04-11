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DAÜ'den öğrencilerine yardım eli

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DAÜ'den öğrencilerine yardım eli

DAÜ tüm öğrencilere yardım elini uzattı.  Öğrencilere DAÜ aktivite merkezinde her gün gıda, temizlik malzemesi ve sebze meyve yardımı yapılıyor.

Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu  yaptığı açıklamada, "9 Mart itibariyle eğitime ara verilmişti Covid-19 salgını dolayısıyla, ülkemizde de bir takım önlemler alındı. Bu çerçevede bazı  öğrencilerimiz kendi ülkelerine dönmüşlerdir, ancak ülkesine dönemeyen öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında konaklamaktadırlar.  Dışarıda da bulunan öğrenciler ve Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi değildirler bu salgından sonra birçok öğrencimiz bizlere sıkıntılarını aktardılar ilk günlerden sonra bu bizi aştı gönüllü öğrencilerimiz ile bir ekip kurarak öğrencilerimize yardımcı olmayı hedefledik. DAÜ Destek  Grubu kurduk bu grupta çalışan bazı yönetsel personelimizde vardır yaklaşık 25 gündür bağışlarla gıda paketleri, temizlik malzemeleri, sebze ve meyveyi öğrencilerimize dağıtmaya çalışıyoruz. Psikolojik olarak da ailelerinin yanına gidemedikleri için sıkıntılıdırlar şuan elimizden gelen maddi ihtiyaçlarını karşılamak bunun içinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’de bir süre önce bize destek olmaya başladı onlara da teşekkür ederiz. Umarız bu sıkıntılı günler son bulur sadece burası değil tüm Dünya’da bu virüs herkesi etkilemiştir.  Temennimiz bir an önce normal hayatımıza dönebilmemizdir” ifadelerini kullandı.  (MHA)

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