DAÜ'den Meslek Lisesi mezunlarına sınavsız giriş olanağı

KKTC meslek lisesi mezunu Türkiye uyruklu öğrenciler ise, ÖSYM kanalı ile DAÜ-BTYO bölümlerine yerleştirildikleri takdirde, KKTC uyruklu öğrencilere uygulanan harç ile aynı ücretten faydalanabilecekler.
DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, 2 yıllık bölümlerden mezun öğrencilerin başarılı olmaları durumunda, ilgili 4 yıllık programlarında yine sınavsız ancak DAÜ’nün dikey geçiş kurallarına uygun olarak eğitimlerini sürdürebilme şansına sahip olduklarını belirterek, 2 yıllık bölümlerden mezun olma koşulu ile 2+1’den yararlanılarak 3 yıllık programdan da mezun olma hakkının bulunduğuna dikkat çekti.
İlkan, DAÜ-BTYO mezunlarının devlet iş kurma kredisi alma şansına sahip olduğunu, kredide düşük ve uzun vadede ödeme imkanları bulunduğunu belirtti.
DAÜ-BTYO’nun sınavsız öğrenci kabul eden bölümlerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin eylül ayı sonuna kadar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekiyor
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