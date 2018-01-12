Bovita Winery ile UFÜ arasında işbirliği

Etel Winery, Gillham Vineyard Hotel ve Gillham Wine Culture markalarını temsil eden Bovita Winery ile Uluslararası Final Üniversitesi eğitim ve mesleki işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın her iki kurumun eğitim, gastronomi ve turizm alanlarındaki hizmetlerine fayda sağlaması hedefleniyor

Kuzey Kıbrıs’ta dünya standartlarında şarap üretimi yapan Etel Winery, ülkenin ilk şarap oteli olmaya hazırlanan Gillham Vineyard Hotel ve şarap kültürüne ilişkin eğitimler vermek üzere bir turizm merkezi olarak faaliyet gösterecek olan Gillham Wine Culture markalarını bünyesinde barındıran Bovita Wineryile Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) arasında eğitim ve mesleki işbirliği anlaşmasıimzalandı.Her iki kurumun eğitim, gastronomi ve turizm alanlarındaki hizmetlerine fayda sağlaması hedeflenen işbirliği anlaşması için UFÜ’de gerçekleşen imza törenine UFÜ adına Rektör Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak ile Turizm ve Yemek Sanatları Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nafiya Güden,Bovita Winery adına ise Genel Müdür Maor Friedman ile Pazarlama ve Satış Müdürü Natalie Haighkatıldı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan Bovita Winery Genel Müdürü Maor Friedman, Uluslararası Final Üniversitesi ile işbirliği yapıyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. İşbirliği anlaşmasının önemine vurgu yapan Friedman, şarap kültürü ve yemek sanatının yaygınlaştırılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ve bu anlamda eğitim kurumları ile yapılacak çalışmaların çok değerli olduğunu kaydetti. UFÜ ile başlayan eğitim kurumları işbirliklerinin devam edeceğini de ifade eden Friedman, UFÜ’ye teşekkürlerini sunarak güzel projelere birlikte imza atacak olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

Törende konuşan UFÜ Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak,Bovita Winery ile yapılan işbirliğinin her iki kuruma ve UFÜ öğrencilerine faydalı olmasını temenni ederek işbirliğinden mutluluk duyduğunu belirtti. Bilgili, yetenekli, seçtikleri kariyer alanlarında lider ve yenilikçi öğrenciler mezun etmeyi amaçlayan UFÜ’nün uygulamalı eğitime önem verdiğinin altını çizen Öztoprak, böylesi işbirlikleri sayesinde hem eğitim kalitesine ve gelişimine, hem de öğrencilerin tam donanımlı olarak yetişmesine katkı sağladıklarını kaydetti.

Bovita Winery ve UFÜ arasında imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında kurumlar turizm, gastronomi ve şarap kültürü ile ilgili bilgi ve deneyimlerini birbirilerine aktarmalarının yanı sıra, bu alandaki eğitim ihityaçlarında da karşılıklı katkı sağlayacaklar. UFÜ öğrencileri bağ gezilerine katılarak Bovita Winery’nin Ilgaz’daki tesislerindeki uygulamaları gözlemleyebilecek, ayrıca staj ve iş imkanlarından da yararlanabilecekler. Kurumlar ayrıca ortak seminerler, atölye çalışmaları, yemek sanatı sunumları, şarap eğitimi ve tadımı ilgili etkinlikler düzenleyecek.