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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ilk akademik dönemini tamamladı

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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ilk akademik dönemini tamamladı
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BAU Global eğitim ağının bir üyesi olarak kurulan Bahçeşehir Kıbrıs  Üniversitesi, ilk akademik dönemini tamamladı.13 farklı üniversiteden öğrencisi bulunan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, BAU Global eğitim ağı ile, dünyanın 3 farklı kıtasında (Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya) kurulmuş yükseköğretim kurumları ve dil okulların ile gerçekleşen oluşumuyla öğrencilerinin geleceğine yön veriyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen BAU Kıbrıs Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada;

‘’ Öğrencilerimize farklı kıtalarda ve ülkelerde bulunan denk seviyede akademik imkânlardan faydalanma fırsatı sunarak, öğrencilerininaynı zamanda uluslararası bir vizyona sahip olabilmeleri için farklı kampüslerde okuyabilme imkânına sahip olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.Alanında uzman, dünyanın birçok ülkesinden deneyimli ve yetkin akademisyenlerimiz sizleri en yeni ve güncel bilgilerle donatmak için yanınızda olacaklardır. Tüm dünyada kullanılan çağdaş eğitim teknolojileri üniversitemizde sizlerin hizmetinize sunulacak. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, öğrencilerinin eğitim ve öğretim etkinliklerinin yanı sıra, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini de en üst düzeyde destekleyerek. güvenli ve öğrenci dostu bir eğitim adasında, dünya standartlarında yükseköğrenim alabilmek için, hepinizi akademik yaşam yolculuğunuza, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde devam etmeye davet ediyorum.’’ dedi.

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