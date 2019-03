ARUCAD’da Gören Bulut ile Renk Kuramları Atölyesi düzenleniyor

Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat-tasarım-iletişimodaklı Üniversitesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi(ARUCAD)4-5 Mart 2019’da Bauhaus'un 100. kuruluş yıldönümünde Prof. Gören Bulut ile Renk Kurumları Atölyesi düzenliyor

Bauhaus'un önemli eğitmenlerinden Johannes Itten'in renk teorilerinden hareketle Prof. Gören Bulut’un gerçekleştireceği atölyede, katılımcılararengin temel prensipleri kavratılacaktır. Ana, ara ve karşıt renkler, renklerin kontrast değerleri, farklı renklerin farklı renklerle kullanımı, şiddeti, doygunluğu gibi temel özellikleri tanıtıldıktan sonra; renk çemberinin oluşturulması ve buradan hareketle pratik çalışmalar yaptırılacaktır.ARUCAD öğrencileri için düzenlenen, ikigün sürecek atölyeyerehber, sanat ve branş öğretmenleri için özel kontenjan ayrılmıştır. Başvurular info@arucad.edu.tradresinden yapılabilir.

Gören Bulut Kimdir?

40 yılı aşkın bir zaman sanat eğitimi veren Gören Bulut, 1945 yılında Mürefte’de doğdu. 1967 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü,1982 yılında Londra Saint Martin’s School of Art’ta Grafikihtisasını, 1983 yılında Londra Chelsea School of Art’ta Master of Art programını tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterliğini aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde çeşitli yönetim kademelerinde görev aldı. 2005 yılında emekli olan Bulut, aynı yıl Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde göreve başladı. Sırasıylaİletişim Fakültesi Dekanlığı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Kurucu Dekanlığı, Rektör Yardımcılığıgörevlerinde bulundu.

1991 yılında Polonya Krakow BaskıTriennial’ine, Varşova Sanat Akademisi ve Müzelerine, 1998’de Macaristan Joseph Atilla Üniversitesi’ne, 2005 yılında Macaristan Budapeşte Sanat Akademisi ve Romanya Temeşvar Güzel Sanatlar Akademisi’ne inceleme ve araştırma gezileri yaptı. Yurt içinde ve dışında pek çok kişisel ve karma sergi açan sanatçı, halen çalışmalarını İzmir’deki atölyesinde sürdürmektedir.