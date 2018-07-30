ARUCAD, tüm öğrencilerine burs veriyor

ARUCAD, ilk akademik yıla özel kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs veriyor

2018-2019 akademik yılında eğitime başlayacak olan YÖDAK onaylı ARUCAD, ilk akademik yıla özel Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm öğrencilerine %100 veya %50 burs veriyor.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, 13-14-15 Ağustos tarihlerinde yapılacak Burs ve Yetenek Sınavı için 10 Ağustos’a kadar başvuru kabul ediliyor.

Sanat Fakültesi, Tasarım Fakültesi ve İletişim Fakültesi olmak üzere sanat, tasarım ve iletişim odaklı bir eğitim vermeyi amaçlayan ARUCAD’ın yeni iletişim ofisi ve etkinlik mekânı ARUCAD Art Space’in, 1 Ağustos Çarşamba akşamı, Manchester Sanat Okulu Sanat Profesörü Tim Brennan’ın sergisiyle açılacağı da belirtildi.

Lefkoşa Müftü Raci Sokak’ta yer alan Art Space’in, aynı zamanda üniversitenin bölgedeki iletişim ofisi olarak da kullanılacağı, açılışın saat 19.00’da olacağı kaydedildi.