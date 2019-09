ARUCAD'de yeni eğitim yılının ilk dersini Prof. Dr. Balcıoğlu verdi

Kıbrıs’ın ve bölgenin tek sanat-tasarım-iletişim odaklı Üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) açılış dersini tanınmış tasarımcı-akademisyen Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu verdi

ARUCAD’ın 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersi 16 Eylül 2019’da ‘Düşünce Tasarımı / Tasarım Düşüncesi: Neşelenin Arkadaşlar! Bu Sadece Akademik Yılın Başlangıcı’ başlığıyla Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu tarafından verildi.

ARUCAD Atölye Binası, Tasarım Stüdyosu’ndaki derse öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra serbest tasarımcılar da katıldı. Balcıoğlu derste ‘Düşünce Tasarımı’ ve ‘Tasarım Düşüncesi’ kavramlarını ele aldı, dünyadan örnekler vererek öğrencilere tasarım aşamalarından bahsetti. Tasarımı insanın çevreye müdahale tarzı olarak tanımlayan Balcıoğlu, ‘Düşünce Tasarımı’ ve ‘Tasarım Düşüncesi’nin farklılıklarını ortaya koydukduktan sonra derse soru-cevap bölümüyle devam etti. Rektör Prof. Dr. Turan Aksoy bu dersin Üniversitenin ikinci akademik yılının açılış dersi olduğunu, bu nedenle Prof. Dr. Tevfik Balcıoğlu tarafından verilmesini önemsediklerini söyleyerek kendisine teşekkür etti.

Tevfik Balcıoğlu kimdir?

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde ‘Fellow’ olan Tevfik Balcıoğlu Londra’da yaşamakta ve tasarım danışmanlığı yapmaktadır. Balcıoğlu Eylül 2018’e kadar İzmir Yaşar Üniversitesi’nde Tasarım Profesörü (2011-2018) ve bir ara Rektör Yardımcısı (2012-15) olarak çalıştı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Royal College of Art’a devam etti (1988-90), Goldsmiths’ College’da part-time (1991) ve Kent Institute of Art and Design’da, tam zamanlı öğretim üyesi (1992-2003) oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin kurucu Dekanlığını (2004-2011), Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yaptı (2014-2018). Bir dönem ‘XXI Mimarlık, Tasarım, Mekan’ dergisinde köşe yazarlığı görevini üstlendi. Düzenlediği kitapları arasında: ‘Endüstri Sonrası Toplumda Ürün Tasarımının Rolü’, ‘Düzensizlikle Dans’, ‘Tasarımda Cinsiyet Perspektifleri’, ‘Tasarım ve Direniş’ ve Design Journal özel sayısı için hazırladığı ‘Türkiye’de Tasarım Söylemine Bir Bakış’ yer almaktadır. Balcıoğlu, Avrupa Tasarım Akademisi ve Uluslararası Tasarım Tarihi ve Tasarım Çalışmaları Komitesi’nin yönetim kurulu üyesidir. İzmir Akdeniz Akademisi’nin tasarım koordinatörü, yönetim kurulu ve bilimsel komitesi üyelikleri bulunmaktadır (2012-2018). Yakın zamanda, 450 yıllık bir Osmanlı sıbyan mektebi binasını satın alarak restore etti ve TB Evi – Tasarım Kütüphanesi – Faruk Tabak Okuma Odası adıyla, hafta içi kamuya açık bir kütüphaneye dönüştürdü. Bina, “Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım” kategorisinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı, 15. “Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülü” kazandı.