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ARUCAD Azerbaycan Devlet Ressamlık ve Sanat Akademisi yöneticilerini ağırladı

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ARUCAD Azerbaycan Devlet Ressamlık ve Sanat Akademisi yöneticilerini ağırladı
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Sanat, tasarım ve iletişim alanında geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim vermeye başlayan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Azerbaycan Devlet Ressamlık ve Sanat Akademisi yöneticilerini ağırladı. 
İşbirliğinin ayrıntılarının görüşüldüğü ziyaret sırasında, karşılıklı görüşler paylaşıldı, ileriye dönük ortak akademik, sanatsal ve kültürel faaliyetlerinin temelleri atıldı.
Azerbaycanlı akademisyenler 3 günlük ziyaretleri sırasında ARUCAD’ın derslik, stüdyo ve laboratuvarları ile atölyelerini gördüler, ARUCAD akademisyenleri ile temaslarda bulundular. Prof. Dr. Salkhab Mammadov, ziyareti sırasında ARUCAD öğrencilerine bir de seminer verdi.
“AZERBAYCAN’IN AKDENİZ’E AÇILAN KAPISI”
Kendileri için bu işbirliğinin önemli başlangıç olduğunu söyleyen ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Turan Aksoy, "Azerbaycan’ın zengin kültür ve sanat altyapısıyla Kıbrıs’ın ilk ve tek sanat-tasarım odaklı Üniversitesini bir araya getirecek programlara imza atmış olmaktan mutluyuz. Programlarımız sadece öğrenciler ve akademisyenler için uluslararası eğitim deneyimi sunmakla kalmayacak, Azerbaycan ve Kıbrıs toplumları için de bir kültür-sanat köprüsü olacak,” dedi. 
Azerbaycan Devlet Ressamlık ve Sanat Akademisi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Salkhab Mammadov “Öğrencilerimizin sadece teorik değil, uygulamalı eğitim almalarını, gelişmiş atölye, stüdyo ve laboratuvarlarda üreterek öğrenmelerini önemsiyoruz. ARUCAD’la imzaladığımız bu protokolün iki üniversitenin sanat üretimini zenginleştireceğinden kuşkumuz yok,” dedi. 

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