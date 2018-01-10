Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin sertifikalı kurs programları başlıyor

Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nin sertifikalı kurs programlarının kayıtları devam ediyor

Topluma açık kurslarının kayıtlarına başlayan Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, bireyler ve kurumlar olmak üzere toplum için bilgi ve deneyim hizmetleri sunmayı ve bu hizmetlerde çağımızın gerektirdiği şekilde toplumun ihtiyaç ve ve koşullarını bütünleştirmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi’nden yapılan açıklamada Temel Sanat Eğitimi, Desen, Resim, Modelleme (Temel Heykel), Seramik, Dijital Fotoğrafçılık, Foto Manipülasyon, Grafik Tasarım, Temel Tasarım, Modern Sanat Akımları, Eğitim Felsefesi, Rengin Dili, 3B Organik Modelleme, Görsel Şiir, Özgün Baskı, Yayın Tasarımı, Yaratıcı Yazarlık, Temel Animasyon ve İngilizceolarak sunulan eğitim programlarına kayıtların 12 Ocak’a kadar devam ettiği duyuruldu.

Toplamda 3 ay 36 saat sürecek teorik ve pratik eğitim programları; haftada 1 gün, günde 3 saat olarak verileceği belirtildi. İngilizce derslerinin ise, haftanın 2 günü 2’şer saatlik programdan oluştuğu bildirildi.

İleri Teknolojiye Sahip Atölyeler veSeçkin AkademikKadro

Teorik ve pratik kurs programları hakkında konuşan ARCAD Direktörü Prof. Dr. Ümit İnatçı “Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi ile toplumla buluşuyoruz. Bu merkezde uygulamaya ve teorik derslere yönelik sertifikalı kurslar vereceğiz. Kursiyerlerimiz, 3 ayın sonunda sadece sertifika almakla kalmayacak,aynı zamanda bu ortamda bulunurken tüm disiplinleri biraraya getirecek bir sosyal dayanışma, entelektüel bir ortamdan da yararlanacaklar. Bu ülkenin böyle bir merkeze ihtiyacı vardı. Arkın Sanat ve Tasarım Merkezi, sertifikaya yönelik eğitim programlarının yanında, sanat etkinlikleri, tasarım ürünleri ve iletişim tasarımı alanında üretim yapabilecek altyapıdaki atölyelere ve uzman eğitmen kadrosuna sahiptir” dedi.