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Anne-Kız, Baba-Oğul ve Baba-Çocuk kampları düzenlenecek

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Anne-Kız, Baba-Oğul ve Baba-Çocuk kampları düzenlenecek
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Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi(KISBÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi(PARGEM) ailelerin gelişimine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek kamplarda ailelerin birbirini tanıması ve kaliteli zaman geçirmesi adına önemli aktiviteler düzenlenecek.

Anne-Kız, Baba-Oğul ve Baba-Çocuk olmak üzere 3 farklı kamp Mart ayında gerçekleştirilecek.

Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolüne KISBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Tümer, Zirve İzcilik Başkanı Hakan İnce, KKTC Kız İzci Örgütü AsBaşkanı Semra Bozer, KKTC Kız İzci Örgütü Sosyal Komite Başkanı Birsen Şemseddin, KISBÜ PARGEM Başkanı Aytül Bilen’in katılım gösterdi.

2 günlük çadır kampı şeklinde olacak kamplarda doğa ve deniz, gece yürüyüşü, aile içi iletişim, geleneksel oyunlar gibi aktiviteler gerçekleştirilecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye kisbu.edu.tr/pargem adresinden veya 0392 233 55 22 numaralı telefondan ulaşıp bilgi alınabilecek.

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