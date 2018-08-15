Zidane'nın gözü Mourinho'nun koltuğunda

Real Madrid'in eski teknik direktörü Zinedine Zidane, gözünü Premier Lig'e dikti. Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp Madrid'e veda eden Fransız teknik adamın gelecek sezon Manchester Unıted'ı çalıştırmak istediği belirtildi

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp Real Madrid'teki görevinden ayrılan Zinedine Zidane, kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor.

Fransa basını, 46 yaşındaki teknik adamın Manchester Unıted'ı çalıştırmak istediğini öne sürdü. İngiliz ekibi, Sir Alex Ferguson'ın emekli olmasının ardından eski başarılı günlerine bir türlü dönemedi.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile United yönetiminin arasının açık olduğu da iddia ediliyor.

L'Equipe gazetesi, Real Madrid ile bir çok kupayı müzesine götüren Fransız teknik adamın önümüzdeki sezon Mancheter Unıted'ın başına geçeceğini, okuyucularına duyurdu.

Haberde, Zidane'ın Katar'dan gelen astranomik ücreti de bu nedenle reddettiği belirtildi.