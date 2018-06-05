Zidane'a çılgın teklif

Real Madrid ile yollarını ayıran Zinedine Zidane'a Katar Milli takımından çılgın bir teklif geldi

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile Madrid kariyerini sonlandıran Fransız teknik direktör, 200 milyon avroluk bir teklif aldı.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Katar, Zidane'a senelik 50 milyon avro önerdi.

45 yaşındaki teknik adam, bu teklifi kabul ederse, 4 yıl sonunda 200 milyon avroyu cebine koyacak ve dünyanın en çok kazanan teknik direktörü olacak.

Bu teklife Zinedine Zidane'ın vereceği cevap merak konusu.

Fransız teknik adam, şu an için sessizliğini koruyor.

İspanya basını, Zidane'ın bu çılgın teklife olumsuz cevap vermesi halinde futbol hayatını Katar'da sürdüren eski Barcelonalı oyuncu Xavi'nin gündeme geleceğini iddia etti.