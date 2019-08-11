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Yusuf Yazıcı, Fransa'da sahne aldı

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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi

Yusuf Yazıcı, Fransa'da sahne aldı
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Fransa liginde yeni sezonun ilk haftasında Lille, Nantes'ı konuk etti.

Lille'de oynayan milli futbolculardan Zeki Çelik, ilk 11'de yer alırken, Yusuf Yazıcı mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Lille, 19. dakikada Osimhen ile öne geçti ancak Nantes, Zeki'nin 51. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Weah'ın yerine 68. dakikada oyuna giren Yusuf, Lille formasıyla ilk defa Ligue 1'de sahaya adım attı.

81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, Mehmet Zeki Çelik'in asistinde kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti ve Lille sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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