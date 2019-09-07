Vedat Muriç attı Kosova kazandı

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında Kosova, Çekya'ya 2-1 mağlup etti. Kosova'nın ilk golü Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriç'ten geldi

EURO 2020 Elemeleri A Grubu maçında Kosova, Çekya'yı konuk etti. Ev sahibi takım 20. dakikada Vedat Muriç ve 66. dakikada Mergim Vojvoda'nın golleriyle Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Çekya'nın karşılaşmadaki tek golünü 16. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ikinci galibiyetini alan Kosova puanını 8'e çıkardı. İngiltere mağlubiyetinden sonra grupta ikinci yenilgisini alan Çekya 6 puanda kaldı.

Kosova A Grubu'ndaki beşinci maçını 10 Eylül Salı günü İngiltere ile oynayacak. Çekya ise deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.