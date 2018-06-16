VAR ve gol çizgisi teknolojisi 'Horoz'u ötürdü

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu maçında Fransa, "VAR" sistemi ve gol çizgisi teknolojilerinin yardımıyla bulduğu gollerle Avustralya'yı 2-1 mağlup etti

Stat: Kazan

Hakemler: Andres Cunha, Nicolas Taran, Mauricio Espinosa (Uruguay)

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Tolisso (Dk. 78 Matuidi), Kante, Pogba, Dembele (Dk. 70 Fekir), Mbappe, Griezmann (Dk. 70 Giroud)

Avustralya: Ryan, Risdon, Milligan, Sainsbury, Aziz Eraltay, Jedinak, Mooy, Leckie, Kruse (Dk. 84 Arzani), Rogic (Dk. 72 Irvine), Nabbout (Dk. 64 Juric)

Goller: Dk. 58 Griezmann (Penaltıdan), Dk. 81 Pogba (Fransa), Dk. 62 Jedinak (Penaltıdan) (Avustralya)

Sarı kartlar: Dk. 13 Leckie, Dk. 57 Risdon, Dk. 87 Aziz Eraltay (Avustralya), Dk. 76 Tolisso (Fransa)

Maça hızlı başlayan Fransa, yıldız oyuncuları Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann ile ilk dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı.

Oyunda dengeyi kuran Avustralya, 17. dakikada tehlikeli geldi. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Aaron Mooy'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Trent Sainsbury'nin köşeye giden kafa vuruşunda Fransa kalecisi Hugo Lloris, son anda topu kornere çeldi.

Kalan dakikalarda iki takım da birbirine üstünlük kurmakta zorlandı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fransa'da Pogba'nın ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Griezmann, Avustralyalı Joshua Risdon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cunha, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen yardımcısının uyarısıyla Dünya Kupası'nda ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen Uruguaylı hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. Griezmann, 58. dakikada penaltıyı gole çevirdi: 1-0

Golün hemen ardından sağ kanattan gelişen Avustralya atağında Mooy'un yaptığı ortada Fransa savunmasındaki Umtiti, ceza sahasında topa elle müdahale etti. Cunha, bu kez doğrudan penaltıya hükmetti. Bir dönem Gençlerbirliği ve Antalyaspor'da da forma giyen Mile Jedinak, penaltı vuruşunu 62. dakikada ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1

Fransa, bu kez gol çizgisi teknolojisinin yardımıyla ikinci golü buldu. Ceza sahası önünde Giroud ile verkaça giren Pogba'nın vuruşu, Avustralya defansı ve üst direğe çarparak kale çizgisini geçti. Gol çizgisi teknolojisinin yardımıyla hakem Cunha, golü geçerli saydı: 2-1 Müsabakanın geri kalanında başka gol olmayınca maç Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.