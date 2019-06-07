 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
56 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
137 0
 
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Baflılar'ın efsane başkanı son yolculuğuna uğurlandı
81 0
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
“Gelecek Sizinle Güzel Olacak” Turnuvası yapıldı
59 0
Dikkat Aranıyorlar!
Dikkat Aranıyorlar!
66 0
Terkan’dan Feray için baby shower
Terkan’dan Feray için baby shower
75 0
YDÜ’den 50. sergi
YDÜ’den 50. sergi
15 0
banner82

UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda

banner27

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu

banner262
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı Portekiz-Hollanda
banner267

Portekiz'in Guimaraes kentindeki Afonso Henriques Stadı'nda oynanan yarı final maçında Hollanda ile İngiltere karşılaştı. 

İngiltere, 32. dakikada Marcus Rashford'ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 

Matthijs de Ligt'in 73. dakikada kaydettiği golle rakibine cevap veren Hollanda, durumu 1-1 yaptı ve mücadelenin 90 dakikalık normal süresi bu skorla sona erdi. 

Uzatma devrelerinde golleri bulan taraf Hollanda oldu. Kyle Walker'ın 97. dakikada kendi kalesine attığı golle 2-1 üstünlük yakalayan Hollanda, 114. dakikada Quincy Promes'in bulduğu golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı ve finale çıktı. 

Ligde Portekiz ile Hollanda arasındaki final karşılaşması, 9 Haziran Pazar günü oynanacak. Kazanan taraf, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olacak. A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi finallerinde üçüncülük maçı ise aynı gün İsviçre ile İngiltere arasında yapılacak. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.