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UEFA tüm milli maçları erteledi

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UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off'ları dahil haziranda oynanması planlanan bütün milli maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteledi

UEFA tüm milli maçları erteledi

UEFA'dan yapılan açıklamada, birliğe üye 55 ülke federasyonu ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, haziranda oynanması planlanan tüm kadın ve erkek milli takım maçlarının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçları ve 2021 Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin de bu kapsamda ertelendiği bildirildi.

Hazırlık maçları dahil UEFA organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş sayılacağı ifade edildi.

Mayıs ve temmuz aylarındaki 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamındaki maçların iptal edildiği, 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası maçları ile nisandaki Futsal Şampiyonlar Ligi maçlarının da ertelendiği belirtildi.

2020-2021 sezonundaki kulüp organizasyonlarına kayıt için belirlenen tarihlerin de ertelendiği kaydedildi.

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