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UEFA'dan Samir Nasri'ye şok ceza

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UEFA, Antalyaspor’un eski futbolcusu Samir Nasri’ye doping yaptığı gerekçesiyle 6 ay futboldan men cezası verdi

UEFA'dan Samir Nasri'ye şok ceza
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından UEFA’nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Nasri’nin, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) listesinde yer alan yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle suçlu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, Nasri’nin 6 ay futboldan men edildiği duyuruldu. Nasri’nin doping içeren ilaç kullandığının kanıtlanması durumunda 4 yıla kadar futboldan men cezası alabileceği belirtiliyordu.

30 yaşındaki futbolcu Los Angeles'ta bir klinikte formda kalmak için aşı yaptırmış ve bu aşının yasal dozunu aşmıştı. Fransız oyuncunun futboldan 6 ay uzaklaştırılmasına karar verildi. UEFA'dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği kaydedildi.

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