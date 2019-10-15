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UEFA'dan asker selamına soruşturma

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UEFA'dan asker selamına soruşturma
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UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında Türkiye A Milli Takımı'nın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Milliler, Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı gol sonrasında Barış Pınarı Harekatı'n katılan Mehmetçiğe asker selamıyla destek vermişti.

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye futbol Federasyonu'ndan yazılı savunma talep etti.

UEFA'nın konu hakkında müfettiş atadığı ve soruşturmanın başladığı ancak henüz Disiplin Kurulu'na sevkin olmadığı ifade edildi.

TFF, benzer örneklerle bir savunma yapmaya hazırlanıyor.

Yetkililer özellikle, 2018 Dünya Kupası finalinde Griezzman'ın Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron'a yaptığı asker selamını örnek gösterecek.

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