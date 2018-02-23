UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri bugün çekilen kuralarla belirlendi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.



Aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilen kura çekiminde ilk maçlar 8 Mart, rövanşları ise 15 Mart'ta oynanacak.



Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:



Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)



Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya)



Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)



CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa)



Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya)



Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya)



Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya)



Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere)