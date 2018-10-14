Türkiye'nin A Ligi umutları suya düştü

Stat: Fisht Olimpiyat
Hakemler: Pawel Raczkowski, Michal Obukowicz, Radoslaw Siejka (Polonya)
Rusya: Guilherme, Mario Fernandes, Neustaedter, Kuzyaev (Dk. 71 Cheryshev), Gazinski, Zobnin, Kudryashov, Dzhikiya, Golovin (Dk. 90 Poloz), Ionov (Dk. 82 Kambolov), Dzyuba
Türkiye: Sinan Bolat, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Ömer Bayram), Serdar Aziz, Okay Yokuşlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Yunus Mallı), Cenk Tosun, Hakan Çalhanoğlu, Mehmet Zeki Çelik, Mahmut Tekdemir (Dk. 63 Berkay Özcan), Cengiz Ünder
Goller: Dk. 20 Neustaedter, Dk. 78 Cheryshev (Rusya)
Soçi kentindeki Fisht Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Rusya'nın gollerini 20. dakikada Neustadter ve 78'de Cheryshev attı.
Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Rusya liderliğini korurken 3 puanlı Türkiye ikinci sırada kaldı.
17. dakikada Mario Fernandes'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sinan Bolat’ın elinde kaldı.
Aynı dakikada ani gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan ceza alanına gönderdiği topu, altı pasta müsait durumdaki Cenk Tosun'undan önce araya giren Kudryashov uzaklaştırdı.
20. dakikada sağ kanattan Golovin'in kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Dzhikiya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu altı pasta önünde bulan Neustaedter, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
33. dakikada Cenk Tosun’un pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Guilherme topu kornere çeldi.
51. dakikada milli takımın sağ taraftan kullandığı köşe atışının ardından topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Guilherme meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
56. dakikada Ionov'un sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortada Dzyuba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
61. dakikada Mehmet Zeki Çelik'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Neustaedter'den seken topu önünde bulan Cenk Tosun, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Ancak kaleci Guilherme topu kontrol etti.
66. dakikada Çağlar Söyüncü'nün sol kanattan ceza alanına ortasında savunmaya çarparak kaleye yönelen topu kaleci Guilherme, son anda köşeden uzaklaştırdı.
78. dakikada Golovin'in sağ kanattan ceza alanına yaptığı ortaya hareketlenen Cheryshev, topun gelişine vuruş yaparak meşin yuvarlağı kaleci Sinan Bolat'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.
Rusya karşılaşmayı 2-0 kazandı.