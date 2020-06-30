Tommaso Berni'den ilginç istatistik

6 yıldır Inter forması giyen TommasoBerni, bu sezon ilginç bir istatistikle gündem oldu. Hiç bir resmi maçta forma şansı bulamayan 37 yaşındaki kaleci, yedek kulübesinde 2 kez kırmızı kart görmeyi başardı

2014'ten bu yana kadroda yer alan 37 yaşındaki emektar kaleci,o günden bu yana resmi maçlarda forma şansı bulamadı. 6 yıldır yedek kulübesinde oturan Berni, bu sezon iki kez kırmızı kart görünce İtalya'da gündem oldu. Parma deplasmanında kulübede kırmızı kart gören futbolcu, Cagliari karşılaşmasında da yine yedek kulübesinden atılmıştı. TommasoBerni, 6 yılda sıfır maç 2 kırmızı kartla ilginç bir istatistiğe imza attı. Inter'in altyapısında yetişen ve kariyeri boyunca Serie A'da yalnızca 9 maça çıkan Berni, geçmişte Lazio, Torino, Sampdoria ve Braga gibi takımların kadrosunda da yer aldı. TommasoBerni, geçtiğimiz Nisan ayında İnter'inStore mağazasında görevlilerin arasına karışmış ve 6 yıldır formasını giydiği takımın bazı taraftarlarınca tanınmayınca komik görüntüler oluşmuştu. Kendisini tanıyan taraftarlarla da fotoğraf çektiren Berni, takımda yeni işim bu diyerek kendiyle dalga geçmişti