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Sırbistan Kolarov ile güldü

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Sırbistan Kolarov ile güldü
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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu'nun ilk karşılaşmasında Kosta Rika ile Sırbistan Samara şehrindeki Samara Arena'da karşı karşıya geldi.

Milli takımlar düzeyinde ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde gülen taraf 1-0'lık skorla Sırbistan oldu. Sırbistan'a şampiyonada ilk galibiyeti getiren golü 56. dakikda Aleksandar Kolarov attı.

usya'nın organize ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası'nda E Grubu ilk maçında Kosta Rika ile Sırbistan, Samara Arena’da karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen ilk yarıda ekipler gol yollarında birbirlerine geçit vermedi. İkinci yarı 56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aleksandar Kolarov, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Sırbistan ilk maçtan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Sırbistan’da Beşiktaş’tan Çin'in Guangzhou R&F Kulübü’ne transfer olan Dusko Tosic mücadelede 90 dakika forma giydi.  

Kosta Rika ve Sırbistan'ın bulunduğu E Grubu'nda turnuvanın güçlü şampiyonluk adaylarından Brezilya'nın yanı sıra İsviçre de yer alıyor.

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