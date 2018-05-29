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Sergio Ramos'a 1 milyar avroluk dava

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Real Madrid - Liverpool maçında Mohammed Salah'ın sakatlanmasının ardından yankılar ve tepkiler devam ediyor. Mısırlı bir avukat vatandaşı Salah'ı kasıtlı sakatladığı gerekçesiyle Ramos'a 1 milyar avroluk tazminat davası açtı

Sergio Ramos'a 1 milyar avroluk dava
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Şampiyonlar Ligi final maçının ilk yarısında Sergio Ramos'un müdahelesi sonucu sakatlanan Mohammed Salah'ın omzu çıkmış ve maça devam edememişti.
İyileşme süresi 3 ayı bulabilen sakatlık sonrası Salah'ın Dünya Kupası'nı da kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının ardından 25 yaşındaki yıldız için Mısırlı avukat Basem Vahba kasıtlı sakatlama gerekçesiyle Segio Ramos'a 1 milyar avroluk tazminat davası açtı. Davacı avukat Ramos'u sadece Salah'a değil aynı zamanda Mısır halkına da fiziksel ve psikolojik olarak zarar vermekle suçladı. 
Eleştirilerin odak noktasında yer alan Real Madrid'in kaptanı Ramos ise pozisyonla ilgili olarak "Kimse böyle bir şey olmasını istemezdi" diye konuşmuştu.

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