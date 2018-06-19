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Senegal, Polonya’yı yıktı

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Senegal, Polonya’yı yıktı
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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası H grubu maçında Polonya ile Senegal, karşı karşıya geldi.

Moskova’daki Spartak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Senegal 2-1 kazandı.

Bahreynli hakem Nawaf Shukralla'nın yönettiği mücadelede Senegal ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu 1'er golle 2-o üstünlüğü yakaladı. Polonya aradaki farkı bire indirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Senegal sahadan 2-1 üstün ayrılan taraf oldu.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri; 37. dakikada Thiago Cionek kendi kalesine ve 60. dakikada M'Baye Niang attı. Polonya'nın tek golünü ise 86. dakikada Grzegorz Krychowiak kaydetti.

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