Schalke 04 kabustan uyanamıyor

Almanya Bundesliga'da sahasında Werder Bremen'e 1-0 yenilen Schalke 04'ün galibiyet hasreti 11 maça çıktı. Schalke 04'te forma giyen milli futbolcularımızdan Ozan Kabak 90 dakika sahada kalırken, Ahmed Kutucu 58. dakikada oyuna dahil oldu

Bundesliga'da 29'uncu hafta heyecanı yaşanıyor. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken Schalke 04, küme düşme hattında yer alan Werder Bremen'i Veltins Arena'da konuk etti.

Schalke 04'te forma giyen milli oyuncularımızdan Ozak Kabak karşılaşmada ilk 11'de yer alırken, Ahmed Kutucu 58. dakikada Michael Gregoritsch'in yerine oyuna dahil oldu. Werder Bremen'de forma giyen milli futbolcularımız Nuri Şahin ve Ömer Toprak ise maç kadrosunda yer almadı.

Mücadelede Leonardo Bittencourt, 32. dakikada attığı golle takımı Werder Bremen'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmada 5 oyuncu değişikliğine giden Schalke 04, rakibi karşısında üstünlük kurmakta zorlandı. İkinci yarıda fazla gol pozisyonu olmayan karşılaşma, Werder Bremen'in 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Son haftalarda çıkışa geçen Werder Bremer, bu galibiyetle puanını 25'e çıkardı ve lige tutunma yolunda umutlarını artırdı.

18. haftadaki 2-0'lık M'gladbach galibiyetinden bu yana kazanamayan ve 3 puan hasreti 11 haftaya çıkan Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.