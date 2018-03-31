Salah attı, Liverpool kazandı

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Crystal Palace, sezonu ilk dört takım arasında bitirmek isteyen Liverpool'u Selhurst Park'ta ağırladı.
Başkent temsilcisi 13. Dakikada: Luka Milivojevic'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarının hemen başında Sadio Mane ile beraberliği yakalayan Liverpool, sezonun formda ismi Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Liverpool, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkarırken, Crystal Palace 30 puanda kaldı.