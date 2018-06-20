Ronaldo attı, Portekiz 3 puanı kaptı

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz, yıldız futbolcusu Ronaldo’nun golüyle Fas'ı 1-0 yendi

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Portekiz, yıldız futbolcusu Ronaldo’nun golüyle Fas'ı 1-0 yendi.

Luzhniki Stadı'nda oynanan maçta Portekiz'e 3 puanı getiren golü 4. dakikada Ronaldo kaydetti.

Bu sonucun ardından Portekiz puanını 4'e yükseltirken, Fas yine puanla tanışamadı.Cristiano Ronaldo, gruptaki gol sayısını 4'e yükseltti.

Portekiz, gruptaki ilk maçında İspanya ile 3-3 berabere kalırken, Fas ise İran'a 1-0 mağlup olmuştu.

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda heyecan B Grubu’ndaki Portekiz - Fas mücadelesi ile devam etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Portekiz, 4. dakikada Cristiano Ronaldo’nun kornerden bulduğu kafa golü ile öne geçti. Fas, daha sonra hücumda etkili olmaya çalışsa da ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda iki takım da gol yollarında etkili olamayınca Portekiz müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Portekizliler böylece puanını 4’e yükseltirken, Fas ise 2 maç sonucunda puan almayı başaramadı. Maçın tek golünü atan Ronaldo, turnuvadaki gol sayısını da 4’e çıkardı.

Portekiz’de Beşiktaşlı futbolcu Pepe, 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi. Bir diğer siyah-beyazlı futbolcu Portekizli Ricardo Quaresma ise oyuna girmedi. Fas’ta ise Başakşehirli Manuel da Costa ile Fenerbahçeli Nabil Dirar 90 dakika sahada kaldı. Maça 11'de başlayan Galatasaraylı Younes Belhanda 75., Yeni Malatyasporlu Khalid Boutaib de 69. dakikada oyundan çıktı.

RONALDO BİR REKORU DAHA KIRDI

Portekiz Milli Takımı ile 2 maçta attığı 4 golle Dünya Kupası'na hızlı bir başlangıç yapan Cristiano Ronaldo, Avrupa'daki ülkelerin milli takımları baz alındığında en golcü oyuncu unvanının da sahibi oldu.

Grubun ilk maçında İspanya filelerini 3 kez havalandıran ve Fas karşısında da takımını öne geçiren golü atan Portekizli yıldız, 85 gole ulaşarak, 84 golü bulunan Macar efsanesi Ferenc Puskas'a ait rekoru kırdı.

Avrupa'daki milli takımlar dikkate alındığında Ronaldo ve Puskas'ın ardından 75 gollü Macar Sandor Kocsis ve 71 golü bulunan Alman Miroslav Klose sıralandı.

Ronaldo, 109 gole sahip İranlı Ali Daei'den sonra da tüm zamanların milli takım formasıyla en golcü ikinci oyuncusu oldu.